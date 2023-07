Tchad : l'UMOCIRT soutient le développement du secteur du tannage à Dourbali

Ce 11 juillet 2023, la délégation de l'Unité de Mise en Œuvre du Cadre Intégré Renforcé du Tchad (UMOCIRT), relevant du ministère du Commerce et de l'Industrie, a entamé une mission de suivi d'activités.



Sous la direction du coordinateur Djabre Dadi et du point focal du ministère, Abakar Ousman Sougui, cette mission s'est rendue à la Tannerie Artisanale Améliorée de Dourbali, afin d'évaluer les travaux sur le terrain. La ville de Dourbali constituait la première étape de cette tournée.



La délégation a eu l'occasion de se présenter aux autorités administratives locales. Après des échanges avec les tanneurs et une visite guidée, la délégation a officiellement remis des outils de travail, notamment un moulin au groupement de tannage artisanal « Al Nassour », et a procédé à la réception du forage solaire tant attendu par les bénéficiaires.



Le président du groupement a salué cette initiative de l'UMOCIRT et a exprimé sa reconnaissance pour ces équipements. Selon lui, ces outils viennent alléger leurs efforts, car auparavant ils utilisaient un mortier et un pilon pour moudre les graines, mais avec le moulin, tout sera plus facile.



Après avoir recueilli certaines doléances des tanneurs en vue d'éventuelles actions, le coordinateur de l'UMOCIRT, Djabre Dadi, les a exhortés à faire bon usage de ces équipements qui leur ont été remis. Il convient de noter que la même équipe poursuivra sa mission dans d'autres zones d'intervention, notamment à Massakory et Bokoro.