Tchad : l'UNABA lance le concours d'entrée en 1re année de la Faculté de la santé

Le concours d'entrée en première année de la Faculté des sciences de la santé de l'Université Adam Barka (UNABA) a été lancé dimanche matin à Abéché.



Au total, 402 candidats composent cet examen d'une seule journée. Ils sont répartis en trois filières à savoir : 234 pour la Médecine, 104 en science biomédicale et 61 en science pharmaceutique.



Selon le point focal de l'Office national des examens et concours du supérieur (ONECS) à Abéché, Dr. Mahamat Almahadi Ahmat, tous les candidats inscrits étaient présents. Il précise que le concours s'est déroulé dans des bonnes conditions.



Les mathématiques et la biologie sont les matières à composer. Ceux qui seront retenus vont étudier à l'UNABA pour l'année académique 2020- 2021.