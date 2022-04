Tchad : l'UNABA lance un Master en "environnement et développement des territoires arides"

Dans un communiqué signé de son président par intérim, l'institution académique porte à la connaissance du public de l'ouverture d'un "Master dans son département de géographie en "environnement et développement des terres arides" au titre de l'année académique 2021/2022.



Trois options s'offrent aux futurs étudiants de ce Master :

- la gestion des risques/catastrophes naturels et développement durable ;

- la gouvernance et développement local des territoires arides ;

- le pastoralisme et le développement durable des territoires arides.



Les candidats désireux de s'inscrire à ce diplôme peuvent déposer leurs dossiers à la direction de la scolarité et des examens de ladite université du 08 au 22 avril 2022.



La composition du dossier prévoit :

- Une demande manuscrite adressée au Président de l'Université Adam Barka ;

- Une copie de la licence ou autre diplôme équivalent (authentifié) ;

- Les relevés de notes (authentifiés) ;

- Une copie d'acte de naissance ;

- Un certificat de nationalité ;

- Un certificat médical ;

- Une autorisation d'étude du chef hiérarchique (!pour les employés du secteur public ou privé.