Tchad : l'UNAT investit Ndjelar Koumadi Mariam pour la Présidentielle 2024

Madame Ndjelar Koumadi Mariam a déclaré devant la presse et ses sympathisants que le Tchad d'aujourd'hui n'est pas celui d'avant, où toutes les grandes décisions étaient prises uniquement par les hommes, excluant ainsi les femmes. Elle s'engage en 2024 à hisser au plus haut niveau les femmes tchadiennes et à s'impliquer en politique, car les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies exigent la parité entre hommes et femmes.



Elle conclut en affirmant que sa décision de se porter candidate aux élections présidentielles du 6 mai 2024 vise à exiger que le Tchad adhère également à cette démarche onusienne. Elle demande à chacun d'être vigilant lors du dépouillement des urnes et de dénoncer les fraudes ou les irrégularités, afin de pouvoir les documenter et les transmettre pour une éventuelle poursuite judiciaire.