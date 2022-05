Tchad : l'UNDR exhorte les autorités d'être à l'écoute des difficultés de la population

Le parti estime que les questions de fond pour redresser le Tchad devront être débattus pendant le dialogue national inclusif. "On ne saurait admettre que des forces éparses tentent de compromettre ces retrouvailles de la dernière chance", affirme Celestin Topona Mocnga, porte-parole du parti.



L'UNDR estime que les problèmes socio-économiques et politiques du pays relèvent essentiellement de la gouvernance. Elle exhorte les autorités de la transition d'être à l'écoute des difficultés de la population.



Le parti réitère son soutien pour la réussite de la transition et affirme qu'il ne s'associera à aucune aventure allant dans le sens contraire à ses propres idéaux de paix, de discipline et de travail.