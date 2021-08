Tchad : l'UNET appelle les autorités à "sauver l'enseignement supérieur"

Le bureau national de l'UNET évoque un climat de méfiance entre la ministre de l'Enseignement supérieur et ses collaborateurs. Il déplore la suspension du directeur général du Centre national des oeuvres universitaires (CNOU) et de son adjoint pour insubordination et mauvaise gouvernance. L'UNET souligne que ses doléances liées au transport et à la restauration n'ont jamais été prises en compte, alors que la reprise des cours de septembre approche.



Évoquant l'incident au campus de Toukra ayant entrainé la prise à partie de la ministre, l'UNET affirme qu'il ne se rapproche de rien et ajoute qu'une enquête a été ouverte. L'UNET appelle les autorités à intervenir pour sauver l'enseignement supérieur et menace d'éventuelles manifestations.