Tchad : l'UNFPA encourage la promotion de l'égalité des sexes pour un avenir prospère

Dans sa déclaration, Élise Kakam souligne que sur les 8 milliards de personnes dans le monde, 4 milliards sont des femmes et des filles, soit la moitié de l'humanité. Malheureusement, celles-ci sont victimes de discriminations fondées uniquement sur leur sexe.



Elle rappelle que lors de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) il y a trente ans, l'UNFPA s'est engagé à créer un monde où les gens vivraient plus longtemps, en meilleure santé, et jouiraient de plus de droits et de choix qu'auparavant. Bien que cette vision soit devenue réalité pour beaucoup, avec une population mondiale jamais aussi nombreuse, en grande partie grâce à l'amélioration des soins de santé et à l'augmentation de l'espérance de vie, il faut reconnaître que cette promesse reste hors de portée pour des millions, voire des milliards d'autres personnes.



La Journée mondiale de la population rappelle que l'avenir prospère, pacifique et durable envisagé par la CIPD et le Programme de développement durable à l'horizon 2030 est réalisable si les États exploitent le pouvoir de chaque être humain sur la planète. L'autonomisation des femmes et des filles, en particulier par le biais de l'éducation et de l'accès à la contraception moderne, contribue à soutenir leurs aspirations et leur permet de tracer leur propre chemin. La promotion de l'égalité des sexes est une solution transversale à de nombreux problèmes démographiques.



Élise Kakam souligne que le message d'égalité des sexes est aussi puissant aujourd'hui qu'il l'était à l'époque et que la détermination doit l'être également. Elle appelle à s'unir une fois de plus pour imaginer un monde où chacun a les mêmes chances de s'épanouir et à unir nos forces pour garantir une réalité où la véritable richesse de chaque nation réside dans son peuple, c'est-à-dire tous les peuples et non seulement la moitié d'entre eux.



C'est ainsi que la représentante Élise Kakam a conclu son discours à l'occasion de la Journée du 11 juillet 2023.