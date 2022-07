Tchad : l'URT initie une journée de salubrité au 8ème arrondissement de Ndjamena

La section communale du parti Union pour la refondation du Tchad (URT), a initié ce 16 juillet, une journée de salubrité dans le 8ème arrondissement de la capitale tchadienne.



Cette opération « Coup de balai » s'est déroulée au marché du quartier Boulama Tom.



Elle a permis de nettoyer les places du marché, et de déposer du sable pour faire face à la saison des pluies, avec la mobilisation de militants du parti, munis de pelles, brouettes et râteaux.



Le secrétaire général de la section communale du 8ème arrondissement de l'URT, Annour Al-alass Abdramane, a sensibilisé la population en faveur de la salubrité, et contre les mauvaises odeurs et les maladies.