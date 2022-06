Tchad : l'UST exige que les milliards détournés soient reversés au trésor public

Au moment où "les travailleurs tirent le diable par la queue", l'UST déplore qu'une "bande de personnes mafieuses organise à ciel ouvert des détournements des deniers publics pour ses propres comptes en laissant les retraités et les travailleurs dans le désarroi total".



L'UST exige du gouvernement que les milliards détournés soient reversés au trésor public et que les fonds retenus des travailleurs pendant la période des 16 mesures soit remboursés.



L'Union appelle à suspendre purement et simplement la retenue de 30% d'impôts des travailleurs du secteur privé et de les aligner au même pourcentage que ces du secteur public. Elle souhaite une augmentation de salaire de 50% à tous les agents des secteurs public et privé pour faire face à la situation sociale.