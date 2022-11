Tchad : l'Unicef forme 30 attachés de presse sur la promotion des droits de l'enfant

L'Unicef-Tchad a lancé ce 3 novembre 2022, l'atelier de formation de 30 attachés de presse des ministères clés et chargés de la communication, sur la promotion des droits de l'enfant à la Bibliothèque nationale.



Durant deux jours d'échanges et de partage des connaissances, les récipiendaires auront la possibilité de passer en revue la situation des enfants au Tchad, le cadre légal et juridique de la protection de l'enfance, ainsi que sur les autres documents y afférents.



Ils pourront avoir un aperçu des thématiques prioritaires à l'Unicef, en appui à la promotion des droits de l'enfant, comprendre davantage les opportunités des réseaux sociaux et la gestion des Fake news dans l'exercice de leur travail.



Ange Aye-Ake, spécialiste en communication et engagement des jeunes à l'Unicef-Tchad, a expliqué que son institution trouve opportun de réunir les attachés de presse des ministères autour de la question de l'enfance. « Le bien-être de l'enfant exige une conjugaison d'efforts des acteurs des différents domaines », explique-t-il.



Quant à la directrice générale du ministre de la Communication, Khadidja Mahamat Hissene, elle a indiqué que les attachés de presse, dans leur travail quotidien, sont tenus au respect des règles du métier, que cela soit les règles internes que la profession impose, ou les textes réglementaires pris par le législateur pour régler le métier des attachés de presse.



« Leur rôle d'interface entre les journalistes d'une part, et les institutions de la république d'autre part, constitue aujourd'hui un élément essentiel de communication et un plaidoyer en faveur de la population nécessiteuse, sur la protection en faveur de l'éducation, de l'assainissement et la santé du couple mère-enfant », conclut la directrice.



Cet atelier de formation de 30 attachés de presse des ministères clés, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération Tchad/UNICEF, avec le ministère de la Communication, via la coordination du système des Nations Unies, en collaboration avec la Maison des médias et l'Union des journalistes du Tchad (UJT).