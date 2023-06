Tchad : l’Union des commerçants du MPS s’engage à œuvrer pour une transition apaisée

Une délégation de l'Union Nationale des commerçants (UNC) du Mouvement Patriotique du Salut, conduite par son président national Abakar Tahir Moussa, a effectué la semaine dernière une visite dans les provinces de Mayo-kebbi Est et Mayo-kebbi Ouest. L'objectif de cette visite était de témoigner un accueil chaleureux au président de la transition lors de son déplacement dans ces provinces. La délégation est maintenant de retour à N'Djamena et a été reçue par le premier secrétaire adjoint du MPS au siège national.



Lors de son intervention, Adago Yacoub, secrétaire premier adjoint du MPS, a souligné la bonne gestion de la transition par le président de la transition depuis son accession à la magistrature suprême. Il exprime la reconnaissance de l'UNC envers lui et affirme l'engagement de l’organisation à travailler en collaboration avec le président pour assurer une transition apaisée et pacifique, dans le but ultime de garantir la paix au Tchad. Il insiste sur l'importance de l'unité et de la contribution de chaque citoyen tchadien pour parvenir à la paix dans le pays.



Adago Yacoub souligne également l'importance du vivre ensemble et exhorte tous les citoyens à promouvoir la paix, où qu'ils se trouvent. Il insiste sur la nécessité de mettre fin aux conflits et à la guerre, afin de permettre au Tchad de progresser vers un avenir de paix et de prospérité. Il encourage chacun à poursuivre ses objectifs et à travailler ensemble pour faire du Tchad un pays où il fait bon vivre.



La délégation de l'UNC exprime ainsi son soutien au président de la transition et son engagement en faveur de la paix et de la prospérité du Tchad.