Tchad : l'Université de N'Djamena accueille près de 30 000 étudiants

Sous la direction du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Tom Erdimi, l'Université de N'Djamena a tenu ce matin une session ordinaire de son conseil d'administration à l'amphithéâtre de la faculté des Sciences de la santé humaine de Gardolé.



La réunion était également présidée par le conseiller du chef de l'État en charge de l'Enseignement supérieur, Mamadou Gana Boukar et en présence des autres membres statutaires du conseil.



Lors de cette session, Tom Erdimi a réaffirmé son souhait de réglementer l'année académique pour toutes les institutions de l'enseignement supérieur, en la fixant du 1er octobre au 30 juin à partir de l'année académique 2023/2024.



Considérée comme la mère des autres institutions de l'enseignement supérieur, l'Université de N'Djamena compte un effectif de près de 30 000 étudiants, encadrés par 602 enseignants-chercheurs de différents corps.



Un plan d'actions stratégique quinquennal 2023-2028, a également été présenté au conseil. Ce plan vise entre autres, à améliorer la gouvernance universitaire à travers la formation, la recherche, la vie à l'université, les ateliers et l'évaluation financière périodique entre tous les acteurs.



Pour résoudre les différents problèmes liés à la lenteur administrative et au manque d'informations, le numérique sera utilisé pour rendre l'université plus innovante et performante. Les administrateurs ont également examiné et adopté un budget prévisionnel standard de 13,39% de variation par rapport au précédent.