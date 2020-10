Tchad : l'Université de N'Djamena face à l'insalubrité, aux eaux usées et dégradations

À l'université de N'Djamena, dans les locaux de la Faculté des sciences juridiques et politiques d'Ardep Djoumal, on ne fait plus la différence entre les instruits et les non inscrits face au mauvais paysage.



Difficile d'imaginer que nous sommes dans un temple du savoir. L'on pourrait plutôt parler d'une zone reculée de la ville ou sévit la pollution. Les eaux usées, la saleté, les herbes, les déchets éparpillés et la dégradation de la cour ternissent l'image de ladite faculté.