Tchad : l’accord de paix de Doha sera signé demain, confirme le Qatar

Les parties tchadiennes signeront demain à Doha, à l'invitation de l'État du Qatar, l'Accord de paix de Doha et la participation des mouvements politico-militaires au dialogue national tchadien inclusif et souverain, en point d'orgue des négociations qu'il a accueillies ces cinq derniers mois avec la participation régionale et internationale, informe le ministère Qatari des Affaires étrangères.



La cérémonie de signature se déroulera en présence de la délégation de négociation du gouvernement de transition, de représentants des groupes d'opposition, ainsi que de représentants de l'Union africaine, de plusieurs organisations régionales et internationales et de plusieurs pays.



Cet accord ouvrira la voie à la tenue du Dialogue National Inclusif et Souverain au Tchad, dans la capitale tchadienne N'djamena, qui vise à réaliser la réconciliation nationale inclusive.



L'État du Qatar a accueilli les négociations de paix au Tchad en mars dernier, avec la participation de représentants du Conseil militaire de transition et des mouvements d'opposition tchadiens, en raison de son rôle actif au niveau régional et international pour fournir les bases de la médiation et de la prévention du déclenchement et de l'aggravation des conflits.