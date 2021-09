Tchad : l'action humanitaire pour l'enfance au centre d'une mission HAMA-Unicef au Sud

La mission est dirigée par Bétel Miarom, chef de département de développement des médias à la HAMA, et comprend le responsable des affaires juridiques à la HAMA, Ali Mahamat Mbodou et les représentants de l’UNICEF.



La coopération entre UNICEF et la HAMA est basée sur le monitoring des questions en lien avec l’enfance. Le principal objectif est de placer les droits et le bien-être des enfants les plus défavorisés au coeur des priorités sociales, politiques et économiques du pays, avec les médias comme partenaires.



La rencontre a permis aux médias de participer à une séance de consultation dans le cadre de la prise en charge de la malnutrition au sein du centre de santé de 15 ans.