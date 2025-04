Tchad : l'alcoolisme chez les jeunes, un fléau silencieux dans les quartiers de Ndjamena

L'alcoolisme chez les jeunes devient un problème préoccupant dans les quartiers populaires de Ndjamena. Attirés par des boissons bon marché et accessibles, beaucoup sombrent dans l’addiction dès l’adolescence.



Ce phénomène est alimenté par le chômage, l’oisiveté et l’absence de structures de loisirs encadrées. Les conséquences sont visibles : violences, échec scolaire, troubles de santé mentale et marginalisation sociale.



Face à ce fléau silencieux, peu d’initiatives publiques ciblent réellement la prévention et la réinsertion. L’alcool entraîne chez les jeunes des troubles cognitifs, une baisse de performance scolaire et des comportements à risque. Il favorise également la violence, les accidents et les conduites délinquantes.



À long terme, il peut provoquer une dépendance et des problèmes de santé mentale et physique. L'État tchadien doit renforcer la sensibilisation sur les dangers de l'alcool auprès des jeunes, notamment à travers les écoles, les médias et les campagnes communautaires. Il devrait aussi imposer des restrictions strictes sur la vente d'alcool, en interdisant par exemple la vente aux mineurs.



La réglementation de la publicité pour les boissons alcoolisées est essentielle pour éviter leur banalisation. En parallèle, des alternatives saines et des activités culturelles ou sportives devraient être proposées aux jeunes. Enfin, un accompagnement psychosocial pour les jeunes en difficulté aiderait à prévenir la consommation abusive.