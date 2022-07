TCHAD Tchad : l'ambassade de France commémore la fête du 14 juillet

Alwihda Info | Par Ali Moussa - 15 Juillet 2022



À l'occasion de fête nationale française, l'ambassade de France au Tchad a organisé une cérémonie ce jeudi pour commémorer le 14 juillet à la résidence de l'ambassadeur. Plusieurs invités ont été au rendez-vous notamment des membres du gouvernement du Tchad, des leaders de l'opposition ainsi que de la société civile.

Après le retentissement des hymnes nationaux de la France et du Tchad, l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery, a rappelé qu'après les années de tumulte, de guerre, de crises et de conflits, l’heure est plus que jamais à l’union et au rassemblement pour construire l’avenir de ces deux pays et défendre les idéaux de la démocratie. « En Europe, à Paris, comme en Afrique, à N’Djamena, nous vivons tous des temps où il est urgent de rebâtir, des temps où nous devons rassembler derrière un nouveau contrat social face aux forces de la division, de la violence et de l’exclusion », a-t-il soutenu.



D'après l'ambassadeur Bertrand Cochery, le Tchad, dans sa position de carrefour stratégique au cœur de l’Afrique, est à la croisée des risques. De la Libye à la République centrafricaine en longeant la frontière du Soudan se dessine un véritable arc de crise du fait de la concentration d’éléments armés soutenus directement ou indirectement par les forces du Groupe Wagner ; Boko Haram est toujours actif sur les rives du Lac, tout en ajoutant que le Tchad continue d’accueillir un nombre croissant de réfugiés ou de déplacés fuyant les violences à ses frontières ; enclavé, le pays paie au prix fort le renchérissement de ses importations, quand son agriculture, insuffisamment mise en valeur, subit les conséquences de la crise climatique dans la zone sahélienne.

Dans un tel environnement à hauts risques, Bertrand Cochery relève que la réussite de la transition est un impératif, ajoutant que le Tchad a les atouts en main pour réussir.



L'ambassadeur a salué les efforts accomplis en un an par le gouvernement, sous l’impulsion du président du Conseil militaire de transition, pour avoir mis en place les institutions, ouvert l’espace démocratique, instauré un cadre légal reconnaissant enfin le droit de manifester, libéré l’espace des réseaux sociaux, adopté un pacte social, renoué une relation de confiance avec les partenaires financiers internationaux, lancé les consultations nationales et à l’étranger en vue du Dialogue National Inclusif. « Il est resté engagé en tant que Président du G5 Sahel. En votant aux Nations Unies les résolutions condamnant l’agression russe en Ukraine, il a montré son attachement aux principes de respect de la souveraineté et du droit », a-t-il reconnu.



Pour lui, le gouvernement ne ménage aucun effort pour parvenir à la conclusion d’un accord de sécurité avec les groupes politico-militaires dans le cadre des pourparlers de Doha. Bertrand Cochery, l'ambassadeur de France au Tchad, de préciser que la réussite du Dialogue est la condition de la réussite de la transition dans son ensemble, qui ouvrira la voie à la réforme de la Constitution puis à l'organisation d’élections présidentielles et législatives libres, transparentes et inclusives.



Il a rassuré que face à l'ensemble de ces défis, le Tchad en transition a besoin de toutes les formes d’appui de ses partenaires. “Il sait qu’il peut compter sur l’engagement de la France à ses côtés”, a précisé l'ambassadeur. Selon lui, être aux côtés de la transition c’est aussi, pour la France, être aux côtés de la jeunesse tchadienne pour aider à construire, ensemble, le Tchad de demain.



Bertrand Cochery a touché tous les sujets qui pourraient aider le Tchad dans son développement, notamment l'éducation, la formation et l’emploi, l’entrepreneuriat, et la politique culturelle qui est un atout déterminant au service d’une relation renouvelée avec le Tchad.





