Tchad : l'ambassadeur Allamaye Halina décoré après 13 ans de service au Protocole d'État

Allamaye Halina a travaillé de manière discrète, loyale et disponible pendant 13 ans au service de deux Présidents de la République.



Le 31 janvier 2023, il a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad en Chine.



Dimanche dernier, les ressortissants de la Tandjilé et du Mayo Kebbi ont célébré, à l'hôtel Miramar de Toukra, la nomination de Allamaye Halina au poste d'ambassadeur du Tchad en Chine.



Désormais, les ressortissants des deux régions célèbreront toute réussite de l'un des leurs, qui "est une réussite pour la vie", a déclaré le professeur Avocksouma Djona.