Tchad : l’ambassadeur de l’UE reçu par le ministre des Affaires étrangères

Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration Africaine et des Tchadiens de l’Étranger, Dr Abdoulaye-Sabre Fadoul, a reçu en audience, ce mercredi 12 février 2025, Przemyslaw Bobak, ambassadeur de l’Union européenne auprès de la République du Tchad.



Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre le Tchad et l’Union européenne, dans plusieurs domaines clés du développement.



Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à approfondir ce partenariat en vue de répondre aux défis communs et de promouvoir un développement durable.