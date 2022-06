Tchad : l’ancien DG de l’ONECS remercié pour sa rigueur dans le contrôle des diplômes ?

Ce limogeage intervient dans un contexte particulièrement crucial qui coïncide avec l’organisation des épreuves écrites, de l’intégration à la fonction publique et du recrutement dans le corps de l’armée. Pour le concours au sein de l’armée tchadienne, de la police nationale ou l’intégration à la fonction publique, les diplômes de candidats feront l’objet d'un contrôle par l’ONECS. Ce contrôle permettra de trier le bon diplôme de l’ivraie.



L’éviction du directeur général de l’ONECS, Pr. Bakari Abbo serait dû à son intransigeance à faire valider des faux diplômes de personnes dont les parents sont biens placés dans tous les circuits étatiques. On apprend que des listes de candidats sont transmises par des personnes puissantes qui exigent à ce que leurs enfants puissent être admis au baccalauréat sans mérite ; Bakary Abbo a systématiquement rejeté de telles pratiques.



L'idée a donc été de le remplacer par une personne souple qui serait moins exigeante dans le contrôle des diplômes pour faire intégrer des faux diplômés à la fonction publique, à la police et au sein de l’armée. Bakary Abbo paie pour son intégrité morale, sa rigueur dans le travail et son exigence méticuleuse dans le contrôle des diplômes. En principe, pendant cette phase de transition, les autorités en charge de la transition devront promouvoir la culture des compétences, de l’excellence dans le travail et de l’intégrité morale.