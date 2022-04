Tchad : l’anglais au primaire est une nécessité

Pour que les élèves aient des notions en anglais, certains établissements scolaires ont au programme l’enseignement de cette discipline. Au niveau primaire, comme au secondaire, l'apprentissage de la langue anglaise s’avère nécessaire.

« Nous avons au programme l’enseignement de la langue anglaise depuis nos débuts, compte tenu de son importance et ses avantages pour les élèves », nous informe le directeur dédit établissement, Natoigar Bruno.



Au Complexe scolaire privé Succès School, dont le nom en dit long, l’anglais est en bonne place au programme. Dans cet établissement, le recrutement s’effectue par test. « Nous recrutons toujours des gens qui ont le minimum de connaissances en anglais », ajoute le surveillant de l’établissement. Entre temps, des affiches, banderoles, sont utilisées par certains responsables d’établissements pour les mêmes objectifs.



« Généralement, ceux qui ont terminé les études dans n'importe quel domaine que se soit et qui décident d’aller compléter ailleurs, sont obligés d’aller apprendre l’anglais, au moins trois mois avant de poursuivre les études . Cet état des choses ne favorise pas vraiment nos enfants », soutient Nedoumninga Rimbarniang Jude, directeur du complexe scolaire Nouvelle génération plus.



L’apprentissage de l’anglais au primaire n’est pas du tout mauvais car, ajoute-t-il, apprendre la langue de son voisin à son enfant est un atout, et celui d’une grande puissance comme les Etats Unis, c’est encore mieux. Tout se déroule généralement sur l'alphabet. « Au niveau de CP, le cours se résume autour de l'alphabet, des chiffres et la salutation en anglais. Au CM, c’est déjà la conjugaison en anglais », nous explique Narcisse Djikoltar, l’enseignant. Si l’enseignement de l’anglais est perçu comme un appui à ceux désirant faire carrière dans le domaine, tout n’est pas rose. Le temps accordé à l’enseignement de cette matière fait défaut.



Pour Nadjo Lambert, enseignant d’anglais, le problème est que certains responsables d’établissements utilisent le mot anglais, juste pour attirer les clients. « Au fond, Il n’y a rien. On nous donne seulement 30 minutes, ce temps que les responsables des établissements nous accordent ne nous permet pas de faire le nécessaire pour que les élèves puissent avoir de vraies notions en anglais », explique-t-il.



Si ce n’est pas un élève prudent, il pourrait rien en retenir, et les élèves ne peuvent pas apprendre grand chose lorsque le temps ne permet pas aux enseignants de mettre en pratique ce que les élèves ont appris théoriquement. « Il y a également des établissements qui sont dans l’enseignement de la langue anglaise au programme mais, ne disposent même pas de documents dans cette matière », a complété Basirou Nathaniel.