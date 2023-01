Tchad : l'antenne ANADER du Sud-est a un nouveau chef d'antenne

La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de l'ANADER antenne de Sarh en présence des plus proches collaborateurs et partenaires techniques et financiers.



Le chef d'antenne sortant Bachir Khalil Ibet a tout d'abord fait brièvement le bilan de son exercice pendant un an et six mois à la tête de l'antenne du Sud-est avant d'inviter ses collègues à garder le même élan de travail avec son successeur.



Le directeur général adjoint de l’ANADER, Sadick Segué Kirkim, a précisé dans son discours que la mission première de l’ANADER est d’appuyer l’intensification et la diversification des productions. Il a également précisé que la mission du nouveau chef d’antenne ne saurait être une réussite sans le concours de l’ensemble du personnel. C’est pourquoi il a demandé au nouveau chef d’antenne de faire une bonne gestion du personnel, des moyens financiers et matériels, et surtout d’avoir un dialogue franc et constructif pour permettre à l’antenne de fonctionner correctement. Il a rassuré le chef d’antenne sortant, Bachir Khalil Ibet, que tous les acquis obtenus durant son passage à la tête de l’antenne seront capitalisés, consolidés et utilisés à bon escient.



Le nouveau chef d’antenne, monsieur Kabé Kagne Désiré, a tenu à remercier les plus hautes autorités du pays pour l’avoir nommé à ce poste et a souligné qu’il mettra son expertise en place en concertation avec ses collaborateurs pour réussir sa mission.