Tchad : l'appui à la réponse aux urgences et à la sensibilisation se met en place au Ouaddaï

Une cérémonie de remise de kits d'hygiène a eu lieu jeudi au siège de la Croix Rouge provinciale du Ouaddai, à Abéché.



Le don est composé de 120 dispositifs de lavage des mains, 50 cartons de savon et 50 cartons de chlorure de calcium. Il s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la réponse aux urgences, la sensibilisation et les mesures d'hygiène en prévention et au contrôle de la pandémie de Covid-19 dans la ville d'Abéché. Le projet est mis en œuvre par La Croix Rouge du Tchad et l'UNICEF.



"La Croix Rouge est une organisation humanitaire, désintéressée, qui œuvre pour soulager les souffrances et sauver des vies humaines. Elle est un auxiliaire du pouvoir politique qui lutte corps et âme afin de soulager la souffrance des communautés", a indiqué le coordinateur du projet Yacoub Goudja.



Il a rappelé que l'objectif à atteindre est de barrer la route au Covid-19, mais aussi et surtout de continuer la sensibilisation communautaire sur l'hygiène et l'assainissement à Abéché, surtout avec l'épidémie de Chikungunya qui plane dans la ville.



Au nom de la représentante de l'UNICEF au Tchad, Nodjimadji Valéry, représentant du bureau de zone UNICEF d'Abéché, a évoqué de la dangerosité du coronavirus et l'importance des mesures barrières recommandées par l'OMS pour limiter sa propagation.



Selon lui, c'est pour soutenir les actions du gouvernement en matière de santé et assurer la continuité des services dans cette période difficile au niveau communautaire que l'UNICEF apporte sa modeste contribution à travers cet accord signé avec la CRT. L'accord est montant d'environ 60.000.000 Fcfa. Il permettra la sensibilisation sur la Covid-19 pendant six mois dans la ville d'Abéché (1er juin au 30 novembre 2020). La cible est estimée à 150.000 personnes.



"Nous voudrions contribuer à une prise de conscience pour le respect des mesures barrières en prenant cette habitude de laver les mains régulièrement à l'eau et au savon", a indiqué Nodjimadji Valéry.



Le secrétaire général de la province du Ouaddai, Mahamoud Mahamat Saleh Hayar, a fait savoir que jusqu'à présent, la Covid-19 n'a pas un remède spécifique ou un vaccin. La seule prévention valable et efficace de nos jours demeure le respect des gestes et mesures barrières édictées par le gouvernement.



"La situation épidémiologique persiste toujours dans notre pays et plus précisément dans certaines provinces ou quotidiennement des cas positifs sont enregistrés", a martelé le secrétaire général.



Le secrétaire général provincial a encouragé, à travers le réseau des volontaires de La Croix Rouge du Tchad, à intensifier davantage les activités de sensibilisation et d'information sur cette pandémie, ainsi que les autres problèmes de santé tels que le Choléra, la malnutrition et le Chikungunya.



Le service de pulvérisation de la Croix Rouge provinciale du Ouaddai a fait une présentation des méthodes de désinfection aux responsables présents à cette cérémonie.