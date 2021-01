Tchad : l’association ARTUR salue la mesure de confinement de N'Djamena

Le coordinateur national de l’association tchadienne pour l’unité de la République (ARTUR), Hassan Mahamat Hallou, salue la décision des autorités de renforcer les mesures sanitaires et confiner la ville de N’Djamena. Il s'est exprimé dimanche à la Maison des médias, au cours d'un point de presse.



Selon lui, la santé étant un élément d’ordre public, cela fait partie de la sûreté de l’État d’assurer une meilleure santé pour tout son peuple.



L’Association ARTUR demande à la population tchadienne de doubler de vigilance et de respecter scrupuleusement les mesures imposées par le gouvernement qui vont dans l’intérêt de tous. « Nous demandons aux leaders religieux de soutenir l’action du gouvernement en rééduquant la population sur les mesures d’hygiène et au retour à la retenue, à la prière et à la foi », recommande le coordinateur national de l’association tchadienne pour l’unité de la République(ARTUR), Hassan Mahamat Hallou.