Tchad : l'association Al-Firdows apporte une aide vitale aux réfugiés soudanais

L'association caritative Al-Firdows a apporté des dons de fournitures alimentaires et non alimentaires aux réfugiés soudanais accueillis à Adré, à l'est du Tchad.



En raison des affrontements au Soudan, de nombreux Soudanais et d'autres personnes fuient et se dirigent vers la ville d'Adré.



Cette situation a entraîné une crise humanitaire et le gouvernement, ainsi que ses partenaires, se mobilisent pour porter secours à ces réfugiés.



Cependant, les ressources disponibles sont limitées et le nombre de 150 000 personnes a déjà été dépassé. En réponse aux appels à l'aide venant de toutes parts, une délégation de l'association Al-Firdows, dirigée par son président Ahmat Moussa Issaka, est présente sur le terrain pour apporter son soutien.