TCHAD Tchad : l’association "Je respecte ma ville" engagée pour un pays écoresponsable

Alwihda Info | Par Brahim Abdraman - 31 Décembre 2021



L'association "Je respecte ma ville" s'engage pour la protection de l'environnement et appelle les autorités de transition à impliquer tout le monde dans cette phase de transition.

L'association "Je respecte ma ville" a animé une conférence de presse ce 31 décembre 2021 à son siege du quartier Walia dans la commune du 9ème arrondissement. Elle a pour objectif de présenter l'association et les différents défis auxquels elle fait face.



Les panelistes sont entre autres les membres de l'association à savoir : Badé Nasson, chargé de formation à la citoyenneté, Assia Boum, président de ladite association, Serge Galanda, secrétaire chargé à l'informatique et Dangdé Mabaïondoum Honoré, chargé des programmes.



L'Association "Je respecte ma ville"" est une organisation à but non lucratif et à caractère éco-responsable regroupant les jeunes âgés de 18 ans et plus, soucieux de la préservation de l'environnement, son amélioration et la propriété des espaces de vie en partage ainsi que la cohésion sociale.



Son but ultime est de rendre la vie en communauté agréable entre tous ses résidents, qu'ils soient propriétaires, locataires ou visiteurs. Elle prévient le trouble de la jouissance des parties communes pour les copropriétaires ou locataires qui respectent l'endroit du vivre ensemble.



Au cours de cette conférence, le bilan de ses activités réalisées tout au longue de l'année a été présenté : les journées de salubrité dans les différents établissements publics et privés, dans les marchés, les émissions radios diffusées et les interviews, ainsi que les journées de sensibilisation et les conférence-débats.



Une autre initiative, c'est le projet dénommé "Une concession, un arbre", institué 11 septembre 2021. Une tournée a été effectuée dans les dix communes de la ville de N’Djamena où plus de 200 plantes ont été mises en terre dans ces communes



À cet effet, les conférenciers ont souligné que l'association projette de diversifier ses activités avec des actions de grande envergure dans les 23 provinces du pays dès le début de l'année 2022. Ce sont notamment un forum en partenariat avec le ministère de l'environnement, celui de la jeunesse et la Mairie centrale qui sera organisé au premier trimestre de l'année 2022.



La question de l'environnement interpelle l'association car elle est cruciale, selon eux. C’est aussi dans cette dynamique des objectifs du développement durable (ODD) que l'association "Je respecte ma ville " s'engage résolument à trouver des solutions pérennes.



L'association constate que les tchadiens dans leur ensemble aspirent à la paix, la cohésion sociale et au vivre ensemble, dans le pardon, la tolérance et la réconciliation nationale. Elle juge positif la mise en place du gouvernement de transition avec un ministère en charge de la réconciliation.



L'association rappelle que les consultations ont été enclenchées avec le diaspora et les politico-militaires en vue d'organiser un dialogue sincère entre les filles et les fils du tchad pour permettre l'organisation d’élections libres et transparentes.



Les conférenciers ont souligné que cette période est un tournant décisif qui permettra à tous les tchadiens de se réunir et de se parler sincèrement pour briser la glace afin de consolider les valeurs de la cohésion sociale, de la paix, du vivre ensemble et de l'amour de la patrie.





