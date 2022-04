Tchad : l’atelier de validation du PNDS3 se tient à Ndjamena

Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, à travers la direction de la planification, des études et de la recherche opérationnelle, organise un atelier de validation du rapport de l'évaluation du plan national de développement sanitaire 3ème génération (PNDS3), du 27 au 28 avril 2022 à Ndjamena.



L'objet de cet atelier est de restituer l'évaluation du PNDS3 et de valider son rapport. Plus spécifiquement, il s'agit de présenter une synthèse de rapport ; relire le rapport en travaux de groupes ; intégrer toutes les observations (fond et forme) afin d'améliorer le rapport ; de valider le rapport de l'évaluation du PNDS3.



Cet atelier vise également à améliorer l’état de santé de la population, à travers la mise en œuvre des soins de santé primaire, pour accélérer l'atteinte de la couverture sanitaire universelle et des Objectifs du développement durable (ODD), notamment l'ODD3. À cet effet, le secteur de la santé a élaboré en 2017, son plan national de développement sanitaire (PNDS) de 3ème génération, qui couvre la période 2018-2021.



Lors de sa mise à œuvre, le secteur de la santé a été confrontée à des difficultés énormes, depuis la crise économique et financière traversée par les pays, amplifiée par la crise du Covid-19. Afin d'élaborer le nouveau PNDS, le MSPN a décidé, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, d'évaluer le PNDS3. Il faut signaler que cet atelier a été ouvert par le secrétaire général du MSPN, Dr Ismael Bahar Bachar.