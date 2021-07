Tchad : l'auteur Youssouf Allafouza présente son livre "une tragédie au pays Wanga"

Le jeune Youssouf Allafouza Mahamat, âgé de 26 ans, a présenté son livre intitulé "une tragédie au pays Wanga" ce vendredi 30 juillet à la Bibliothèque nationale de N'Djamena. C'est un livre théâtral composé de trois actes et 107 pages, publié aux éditions Toumaï.



Trois sujets sont abordés dans l'ouvrage : les difficultés que les jeunes du village rencontrent en ville lorsqu'ils sont envoyés par leurs parents pour étudier ; la question de la migration des jeunes vers l'Europe, et la lutte contre les coups d'État et la prise du pouvoir par les armes en Afrique.



Dans sa présentation, le jeune écrivain Youssouf Allafouza Mahamat a indiqué que "ce livre entre dans le cadre de la prise de conscience de la jeunesse africaine en général et celle de la jeunesse tchadienne en particulier afin de s'imprégner des difficultés qu'elle surmonte pendant et après les études".



Youssouf Allafouza Mahamat estime que l'émigration n'est pas une solution pour lutter contre le chômage, malgré tous les obstacles pour l'épanouissement de la jeunesse.