Tchad : l'édition 2021 du concours Toubou est lancée

Le comité d'organisation du concours Tedaga, Dazaga (Gourane) et Kanembou, annonce le lancement de l'édition 2021. Plus de 60 participants prennent part à la formation.



Selon Amouna Ali Sougui, le concours Toubou est un programme de formation de lecture et d'écriture en langue maternelle.



Les éditions 2019 et 2020 étaient dans les langues Tedaga et Dazaga. Cette année, le concours Toubou voit son horizon s'élargir avec l'arrivée de la langue Kanembou.



"La langue Kanembou rejoint naturellement sa famille de langues nilo-sahariennes de la branche occidentale", explique Amouna Ali Sougui.



Le principal but du concours Toubou est la préservation et promotion des langues Toubou et Kanembou à travers l'alphabétisation des locuteurs. La langue est le pilier fondamental de toute culture, la solidarité et la collaboration entre les communautés de ces langues.



Au cours de la formation, les apprenants se familiarisent avec l'alphabet et étudient la grammaire dans la langue choisie. De même, ils profitent pour acheter les dictionnaires, abécédaires et romans dans la langue enseignée.



La durée du concours a été réduite à quatre semaines (au lieu de six semaines).