Tchad : "l'éducation, l'antidote à l'extrémisme violent"

L'association Libre Afrique Tchad a organisé jeudi une conférence-débat à l'Université Emi Koussi sur le thème : "l'éducation, l'antidote à l'extrémisme violent", afin de sensibiliser les étudiants.



L'évènement est une occasion pour les étudiants de renforcer leurs capacités en matière de prévention de l'extrémisme violent.



Selon l'intervenant Dr. Appoline, "l'accès à l'éducation est un enjeu essentiel du développement humain. Il a fait l'objet de nombreux déclarations, programme locaux, nationaux et internationaux. Les avis divergent quant aux manières de réduire l'injustice et la précarité, comment s'en sortir quand les hommes et les femmes s'inquiètent de ce que deviennent leur manière de se former ? Ce postulat définit le concept de l'éducation et son importance dans le développement des sociétés humaines."



De façon générale, l'extrémisme violent fait référence au processus selon lequel une personne adopte des points de vue radicaux qui se traduisent par des comportements inhabituels.



"Même si la pensée radical n'est pas un problème en soi, elle devient une menace pour la sécurité nationale lorsque des citoyens, des résidents ou des groupes d'individus préconisent la violence", a souligné l'intervenant.



Il a souligné qu'un contenu éducatif fondamental doit être à la base de la formation (science, technologie, agriculture, etc).



Le sociologue a également critiqué le parcours du champ éducatif depuis les années 1960. Il a porté un éclairage intéressant sur l'organisation formelle du système scolaire, mettant en évidence la perpétuation des inégalités. D'après lui, la pédagogie s'éloigne du formalisme du modèle scolaire.