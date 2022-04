Tchad : l'électricité plus rare que les points d'eau du désert

Après 19 ans d'exploitation du pétrole, le Tchad reste toujours sur la liste des pays les moins loties en fourniture en énergie électrique. Sa capitale Ndjamena est une ville constamment plongée dans l’obscurité, alors que les ménages éprouvent des difficultés au quotidien. Comme on peut le regretter, le peuple tchadien semble n'avoir pas bénéficié de la manne pétrolière.



Dans la capitale tchadienne, alors que l'électrification de certains quartiers n'est pas pour demain, dans les ménages, quand une ampoule s'allume, les enfants étonnés, crient en signe de joie. Qualifiée de tous les noms d'oiseaux, la société nationale de l'électricité (SNE) brille toujours par son incompétence à répondre aux besoins de la population en électricité.



Pour calmer la tension de la population sous cette canicule, le ministre concerné, Djerassem rassure la population que « les solutions sont en exécution pour régler définitivement le problème d'accès à l'électricité dans la ville de Ndjamena ». Du moment où la ville de Ndjamena est rassurée par une parole sans action immédiate, la ville d'Abéché manque également d'électricité. Et à Moundou, c'est encore plus grave.



Les raisons avancées sont entre autres : le manque de carburant, la panne du groupe électrogène, la faible capacité du groupe à couvrir toute la ville. Seuls les quartiers habités par des hommes influents profitent de l'électricité, au détriment des autres.



Le problème de l'électricité au Tchad ne date pas d'aujourd'hui. Pourtant, la Banque africaine de développement (BAD) a élaboré un projet d'électrification de cinq grandes villes du Tchad. Et l’on se demande toujours où en est-on avec ce projet. « On ne peut parler de développement sans électricité », dixit le milliardaire africain Dangoté.



Cela étant, le Tchad reste sur la liste des pays sous-développés. Et la solution au problème d’accès à l'électricité dans les ménages n'est pas pour demain. Pourtant, il y a plusieurs sources d’énergie au Tchad.