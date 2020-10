Tchad : l’encours de la dette publique en hausse au 1er trimestre 2020

L’encours de la dette publique du Tchad au 31 mars 2020 s’élève à 2 722,5 milliards de FCFA contre 2 499,7 milliards de FCFA au 31 mars 2019, soit une hausse de 8,9% en lien avec la prise en compte des résultats de l’audit de la dette intérieure.



Ces données sont issues du bulletin statistique de la dette publique du premier trimestre 2020 publié vendredi par l'Observatoire tchadien des finances publiques (OTFiP) qui se base sur les chiffres de la direction générale des services du trésor et de la comptabilité publique.



Le taux d’endettement public du Tchad est de 46,6% au 31 mars 2020 contre 37,2% un an plus tôt. Ce taux est inférieur au critère de convergence de la CEMAC qui fixe le plafond d’endettement à 70% du PIB. Le Tchad respecte donc jusqu’à ce jour ce critère.



La dette extérieure représente 21,9% du PIB contre une part de 24,7% pour la dette intérieure. Un an plus tôt, elles ont représenté respectivement 20,40% et 16,80 du PIB.



Le service de la dette publique a été assuré pour un montant de 58,24 milliards de FCFA au 31 mars 2020.



Selon le bulletin, "la gestion de la dette publique du Tchad a été marquée au premier trimestre 2020 par les incertitudes liées à l’impact de la pandémie à COVID-19 sur la capacité de l’Etat à continuer d’honorer ses engagements intérieurs et extérieurs mais aussi à mobiliser des ressources nécessaires pour faire face aux effets socio-économiques durant et après la pandémie".