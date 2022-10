TCHAD Tchad : l’engagement communautaire pour réduire la réticence à la vaccination contre la Covid-19

Par Ali Moussa - 29 Octobre 2022



La Croix-Rouge du Tchad, l’UNICEF et le ministère de la Santé publique lancent le projet de « renforcement de l’engagement communautaire pour la prévention de la COVID-19 et la génération de la demande pour la vaccination contre la COVID-19 et la vaccination en général dans 5 provinces ».

Le ministère de la Santé publique et de la Prévention, en partenariat avec la Croix-Rouge du Tchad et l’UNICEF, a organisé ce 29 octobre, une cérémonie de lancement du projet de « renforcement de l’engagement communautaire pour la prévention de la COVID-19 et la génération de la demande pour la vaccination contre la COVID-19 et la vaccination en général dans les provinces du Logone Orientale, Mayo-Kebbi Est, Ouaddaï et N’djamena ».



Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr. Abdelmadjid Abderahim, a souligné que le contexte socio-sanitaire est fortement dominé par les maladies endémo-épidémiques parmi lesquelles la COVID-19. Pour lui, le Tchad dispose actuellement d’une politique nationale de santé communautaire de 5 ans qui va de 2021 à 2022. La lutte contre la pandémie de COVID-19 oblige le pays à s’adapter aux contextes.



D’après Dr. Abdelmadjid Abderahim, l’on ne peut pas réussir une lutte à large échelle sans l’implication communautaire. «Tant que les intéressés et les chefferies traditionnelles ne nous aident pas à mettre en œuvre nos politiques, nous allons échouer. C’est pourquoi, cet atelier de haut niveau me rassure que la lutte interminable contre la COVID-19 nécessite l’implication active de toutes les sensibilités politiques, religieuses, traditionnelles et autres », a-t-il plaidé.



Le ministre a invité les participants à contribuer à la mise en œuvre dudit projet. Il est financé entièrement par l’UNICEF et mis en œuvre par la Croix Rouge du Tchad.



La représentante adjointe de l’UNICEF au Tchad, Mariana Stirbu, a rappelé qu’au 24 juin 2021, soit 20 jours après le lancement de la campagne de vaccination contre la COVID-19, seules 9799 personnes avaient été vaccinées, dont 7025 hommes (71,6%) avec une très faible participation des femmes (29,4%). Et d’ajouter qu’au courant des mois de mars-avril et juin 2022, la campagne de vaccination anti-covid-19 en deux temps, initiée par le gouvernement et ses partenaires, a permis de toucher 3.447.770 personnes soit 40,46% des personnes en âge et d’inverser la tendance en ce qui concerne les femmes et le personnel de santé qui étaient les moins vaccinées.



Malgré ces progrès, des défis subsistent en matière d’adoption de comportements préventifs contre la maladie, incluant la demande pour la vaccination contre la COVID-19.



Le partenariat UNICEF/Croix-Rouge qui se situe dans le cadre d’un projet contribuera à réduire la réticence à la vaccination en favorisant la confiance parmi les populations et en augmentant l’acceptation et la demande du vaccin contre la COVID-19.



Pour la représentante du président de la Croix-Rouge du Tchad, Raouda Abdraman Fadoul, l’objectif de cet atelier est de renforcer les capacités des plateformes religieuses et communautaires à promouvoir la vaccination contre la COVID-19 et la vaccination de routine.





