Tchad : l'état d'urgence décrété à Fouli et Kaya (Lac)

Le Gouvernement a décrété jeudi l'état d'urgence dans les départements de Fouli et de Kaya, province du Lac.



Le décret est pris après consultation du Président de l'Assemblée nationale, et à la suite d'un conseil des ministres consulté à domicile jeudi 26 mars 2020.



La déclaration de l'état d'urgence donne pouvoir aux autorités militaires et administratives de la province du Lac sous la supervision du ministre en charge de la défense nationale et de la sécurité, et du ministre en charge de l'administration du territoire :



- Interdire la circulation des personnes, des véhicules et des engins à deux roues dans les lieux et aux heures fixées par décision du gouverneur ;

- instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ;

- interdire le séjour dans tout ou partie de la province, à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics ;

- ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature à partir de 22 heures ;

- ordonner la fermeture des frontières des zones d'accès aux départements suscités ;

- interdire à titre général ou particulier les réunions de nature à provoquer les troubles à l'ordre public ;

- ordonner des perquisitions à domicile, de nuit et de jour ;

- récupérer les armes de toutes catégories.