Tchad : l'état-major fait le point sur les opérations militaires au nord

Le porte-parole de l’armée nationale tchadienne, Colonel Azem Bermandoa Agouna, dans un communiqué de presse, informe l’opinion nationale et internationale que la direction des forces aériennes tchadiennes, appuyée de l’aviation de l’opération Barkhane, a "bombardé et stoppé l’incursion des mercenaires et des terroriste venus de la Libye" dans la zone Nord-Est du Tchad dans la journée du mardi 5 et mercredi 6 février 2019.



Il affirme que les rescapés, "des mercenaires et de terroristes", ont été neutralisés par les forces de défense et de sécurité tchadiennes.



Selon lui, les forces de défense et de sécurité poursuivent l’opération de ratissage et rassurent que tout la zone nordique est sous contrôle. "Le bilan vous sera communiqué ultérieurement", rapporte-t-il.