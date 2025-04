Tchad : l’évasion de prisonniers de la maison d'arrêt de Mongo suscite des inquiétudes sur la sécurité

La question sécuritaire suscite beaucoup de commentaires dans le département du Guéra, suite à l'évasion de prisonniers survenue dans la nuit du 18 avril 2025, à la maison d'arrêt de Mongo. Face à cette situation préoccupante, le préfet du département du Guéra, Saladine Ahmat Mahamat, a convoqué une réunion d'urgence ce jeudi 24 avril 2025 dans la salle de réunion de la mairie de Mongo.



Cette assemblée a connu une participation massive des différentes autorités administratives du département, notamment les forces de défense et de sécurité, les sous-préfets de Mongo rural, de Niergui et de Baro, les chefs de cantons et de carrés, ainsi que les représentants des syndicats des « clandomen », et des transporteurs en commun.



Dans son allocution, le préfet du départemental du Guéra a précisé que cette rencontre avait pour objectif principal de coordonner les efforts pour retrouver les prisonniers évadés. Il a appelé chaque chef de carré, de quartier ou de village, ainsi que les responsables de la sécurité locale, à prendre leurs responsabilités afin de mettre la main sur les détenus qui se sont enfuis dans la nature.



Les chefs de la sécurité, les sous-préfets et les chefs de cantons se sont tour à tour exprimés sur cette question qui sème l'inquiétude au sein de la population du département du Guéra. Un consensus semble s'être dégagé pour renforcer la vigilance et procéder à l'interpellation de toutes les personnes suspectes.



Il faut signaler que tous les participants ont présenté leurs engagements pour apporter des solutions et résultats, afin que la population du département en général, et celle de la ville de Mongo en particulier, se mette à l'aise.