Tchad : l’ex-ambassadeur Al-Amin Al-Doudou Al-Khatiri démissionne du MPS

« En avril 2018, j'avais adhéré au Mouvement Patriotique du Salut (MPS) à la demande de feu maréchal du Tchad… Après sa mort subite le 20 avril 2021, les raisons ci-dessous mentionnées se sont produites et m'ont poussé à la démission.



Le parti est resté pendant un an et quelques mois sans président, et il semble actuellement dans l'incapacité de choisir son dirigeant.



Le parti n'accorde pas l’importance à ses cadres, sauf à ceux qui occupent des postes ministériels, et cela n'aide pas et n'aidera point la cohésion des cadres et des membres du parti, ce qui conduit à son incapacité à diriger la scène politique.



Le parti accorde plus d'importance à sa relation avec la France, pays colonial, au détriment de la souveraineté nationale du Tchad. », peut-on lire.



Enfin, l’ex-ambassadeur Al-Amin Al-Doudou Al-Khatiri estime que cela joue sur la popularité du parti. Et pour ces raisons et bien d'autres, il lui sera difficile de continuer d’être membre du Mouvement Patriotique du Salut.