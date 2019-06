Tchad : l'ex-ministre Abdoulaye Sabre nommé chef de cabinet du Président

L'ancien ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Sabre Fadoul a été nommé vendredi par décret à la tête du cabinet civil de la Présidence de la République.Il remplace l'économiste financière Mme Banata Tchale Sow, nommée en mai 2018.Dr Abdoulaye Sabre Fadoul est diplômé de l’Ecole spéciale militaire de Saint Cyr, et de l’Ecole d’application de l’arme blindée et cavalerie (EAABC) de Saumur où il a fini major de la promotion « Etrangers ».Il est détenteur d’un doctorat en droit public de l’Université Paris V (René Descartes) en France où il a enseigné de 2003 à 2009.Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment ministre des Finances et du Budget entre 2017 et 2018, ministre secrétaire général du Gouvernement chargé des relations avec l’Assemblée nationale et des réformes en 2016, ministre secrétaire général du Gouvernement de 2013 à 2016, ministre des Postes et des Télécommunications en 2013, ministre de la Justice de 2011 à 2013 et conseiller aux affaires juridiques à la Présidence de la République du Tchad de 2009 à 2011.Il est marié et père de 6 enfants.