Tchad : l'exécutif communal de Mao rencontre les évangélistes

Ce matin, le maire de la commune de Mao, Mahadi Ali Alifeï, a reçu en audience les évangélistes de Mao. Parmi eux, se trouvaient Galiné Pontchombé Docile, Dikba Nicodème et Agakoraba Fanota Apollinaire, tous des évangélistes chrétiens à Mao.



L'objectif de cette rencontre était d'établir un contact, et de présenter les civilités au maire, ainsi qu'à son équipe nouvellement élue à la tête de la commune, dans le but de collaborer pour le bien-être des citoyens.



Le maire a eu des échanges constructifs avec les évangélistes et les a encouragés à œuvrer davantage pour la vulgarisation des messages de paix et de salut. L'audience s'est achevée par une prière.