Tchad : l'humoriste Cach-Cach lance une marque et une maison de production

"HN prod" est la maison de production et "Visons le haut niveau" la marque. Via cette structure et cette marque, Borkoum Dingamdodet Yves, Alias Cach-Cach de haut niveau veut "apporter son énergie et sa contribution au développement de l'industrie artistique" au Tchad. Cach-Cach ambitionne aussi "encourager les efforts" des jeunes talents désirant faire carrière dans l'art mais qui "manquent d'orientation et d'accompagnement".



Le promoteur de "HN prod" a lancé pareillement son clip "déclaration d'amour", avec la participation de Matibeye Geneviève.