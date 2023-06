Tchad : l'importance de la vaccination pour protéger les enfants contre la rougeole

La rougeole est une maladie contagieuse qui affecte principalement les enfants et peut entraîner la mort.



Selon les spécialistes, cette maladie se manifeste chez un enfant par une éruption cutanée caractéristique (des taches ou des boutons rouges), une fièvre intense, de la fatigue, une perte d'appétit et des yeux rouges.



Lorsqu'un enfant est atteint de cette maladie, il nécessite une prise en charge médicale au centre de santé. Cependant, une fois atteint, il n'est pas possible de le vacciner contre la rougeole, mais il sera traité avec des médicaments appropriés.



Avant qu'un enfant ne contracte la maladie, il peut être vacciné contre la rougeole. La seule mesure de prévention efficace consiste à vacciner les enfants à partir de l'âge de 9 mois et une deuxième fois, après avoir atteint l'âge de 15 mois.



Pendant une campagne de vaccination, les enfants âgés de 6 mois peuvent également recevoir le vaccin contre la rougeole.