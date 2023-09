Tchad : l'inspection départementale de l'Éducation du Ouara prépare la rentrée scolaire 2023-2024

Ce 19 septembre 2023, l'inspection départementale de l'Éducation nationale de Ouara a organisé une réunion préparatoire en vue de la rentrée scolaire 2023-2024.



La rencontre a été présidée par le délégué provincial de l'Éducation nationale et de la Promotion civique du Ouaddaï par intérim, Mahamat Tidjani, et s'est tenue dans les locaux de l'école Sultan Mahamat Ourada.



Parmi les participants, figuraient les responsables des établissements scolaires du primaire et du secondaire du département du Ouara, les inspecteurs de pool du Ouaddaï et les membres de l'association des parents d'élèves. Quatre points ont été abordés lors de la réunion : les préparatifs de la rentrée scolaire, le bilan de l'année précédente, la refondation de l'école tchadienne, et les domaines de collaboration.



L'inspecteur départemental de l'Éducation nationale du Ouara, Hassan Saleh Djamé, a rappelé les mesures prises par le ministère de tutelle concernant les frais de scolarité, fixés à 3000 FCFA en milieu urbain et 1500 FCFA en milieu rural pour le primaire, 6000 FCFA en milieu rural pour le moyen, et 15 000 FCFA pour le secondaire technique.



Selon lui, ces mesures faciliteront l'inscription des enfants à l'école, et il a encouragé le secteur privé à suivre cet exemple pour favoriser la scolarisation massive des enfants.



Le délégué de l'Éducation par intérim, Mahamat Tidjani, a salué l'initiative de l'inspection d'avoir convoqué cette réunion préparatoire. Il a souligné que la mise en œuvre des décisions prises par les plus hautes autorités du pays, pour atteindre les objectifs fixés, exige la contribution de tous les acteurs de l'éducation.



Il a également appelé tous les responsables de services et établissements de la province à servir l'État avec transparence, rigueur, gestion rationnelle des ressources humaines et sens de responsabilité.