Tchad : l’universitaire de Ndjamena et HEC Tchad se sont mesurées en basketball

Ce soir, le 09 décembre 2023, l'association H5 Academy an organisé un match de brassage entre l'université de Ndjamena et HEC Tchad dans le but de motiver les jeunes à avoir un impact positif sur leur environnement et à promouvoir les valeurs.



Le début a eu lieu à 16h30 en compagnie de représentants des deux universités, y compris Abdel Rahmane Haggar, président fondateur de HEC Tchad, et Mahamat Saleh Ahmat Ali, président de l'UNET, qui a représenté l'université de Ndjamena, ainsi que Mahamat Hassane Moustapha, coordonnateur de l'association H5 Academy.



Le responsable de l'association H5 Academy affirme que ce match de brassage ne sera pas le dernier, car l'association qui soutient les jeunes a l'intention d'organiser d'autres matchs dans un avenir proche. Il convient de souligner que l'université HEC Tchad a remporté le match avec un score de 52 à 32.