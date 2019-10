TCHAD Tchad : l’université Hec offre 20 bourses à des ressortissants du Lac

Par Mahamat Abderamane Ali Kitire - 21 Octobre 2019





Une cérémonie de remise de bourses d'études à 20 jeunes ressortissants de la province du Lac Tchad a eu lieu ce lundi 21 octobre 2019 à l'université HEC-Tchad. La cérémonie a été présidé par le recteur de l’université, Dr. Ali Abderamane Haggar, en présence du ministre de la Fonction publique et du Travail, Ali Mbodou Mbodoumi, du gouverneur de la province du Lac, Adam Nouky Charfadine, du député de la province du Lac, Mme. Hadjé Zahara Affano, ainsi que d'autres cadres administratifs et étudiants de Hec-Tchad.



L'objectif de cette cérémonie entre dans le cadre du renforcement de la capacité d'aide scolaire des jeunes de la région du Lac Tchad. L’initiative vise à dynamiser et favoriser le niveau d’enseignement supérieur des jeunes de la province pour un avenir meilleur.



Le recteur de l'Université Hec Tchad, Dr. Ali Abderamane Haggar, a indiqué que son établissement offre 20 bourses d'études aux jeunes ressortissants de la province du Lac Tchad.



“Ces bourses d'études sont un geste de paix pour soutenir la politique des plus hautes autorités du pays, en l'occurrence le Président de la République Idriss Déby, dans le souci de rétablir la paix et la sécurité au Tchad en général, et la province du Lac Tchad en particulier”, a dit le recteur de l’université Hec Tchad.



La bourse d'étude offerte par l'Université HEC Tchad couvre un cursus d’une durée de trois ans. Elle met une particularité dans la formation des jeunes filles de la province du Lac Tchad.



Dans son intervention, le gouverneur de la province du Lac Tchad, Adam Nokuy Charfadine a affirmé que “nous assistons pour la deuxième fois à la remise des bourses d'études aux jeunes ressortissants de la province du Lac Tchad. Après l'université Emi-Koussi hier, aujourd'hui c'est le tour de l'Université Hec Tchad. Nous saluons ce geste humaniste et sans faille des ces deux universités du Tchad. Par cette occasion, nous lançons un vif appel aux universités du Tchad de suivre cet exemple afin de marquer le pas. Nous pouvons soigner l'ignorance par la formation continue et civique.”



“La province du Lac Tchad est riche, diversifiée et fait vivre un grand nombre de personnes à travers sa diversité écologique, culturelle et démographique. Elle se trouve aujourd'hui victime du changement climatique, mettant la population autochtone dans situations de vulnérabilité constante et poussant la population à cultiver l'idée de terrorisme”, a relevé le gouverneur.



Selon lui, “le président de la République Idriss Déby Itno, lors de l'assemblé générale des Nations Unies, a informé l'opinion publique sur la situation économique, sanitaire, sécuritaire et scolaire dans la province du Lac Tchad. Il nous a rassuré que les principes contre les pays pollueurs et industriels doivent être appliqués afin que le Lac Tchad soit sauvé.”

Le Gouvernement du Tchad a élaboré un document intitulé : plan sécurité et développement provincial. Ce plan est un document de référence qui s'inspire de la vision 2030 et permettra de prendre en compte tous les besoins du développement et de l'émergence du Tchad.



“Il prend en compte toutes les doléances sectorielles des provinces. Ce plan pourra être présenté à des rencontres internationales avec objectivité et engagement”, a relevé le gouverneur qui a émis le souhait que les partenaires techniques et financiers s’investissent davantage afin de renforcer la capacité de développement socio-économique, à côté de cette action militaire



Le ministre de la Fonction publique et du Travail, Ali Mbodou Mbodoumi, a salué ce geste en faveur des jeunes de la province du Lac Tchad.



Il a rappelé que “le gouvernement à travers le président de la République a mis en priorité l'enseignement supérieur comme vecteur de développement du Tchad en général et de la province du Lac Tchad en particulier.”





