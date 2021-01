Tchad : l'utilisation du groupe électrogène au gaz butane peut-elle soulager les foyers ?

Le Tchad est l'un des pays qui a le taux d'accès à l'électricité le plus faible au monde. Pour pallier aux difficultés, une technique émerge en province et suscite la curiosité, tant par ses potentiels risques que par son ingéniosité. Elle consiste à faire fonctionner le groupe électrogène au gaz butane, plutôt qu'au carburant.



Cette technique n'est pourtant pas nouvelle. Elle est peu onéreuse et dépanne. Selon des spécialistes, il y a des avantages car la consommation et la pollution sont limitées, en plus du bruit.



À Abéché, des citoyens ont essayé, et ça fonctionne. La bouteille de gaz butane est reliée au carburateur du groupe électrogène via un cordon.



S'il n'est pas attesté que le branchement artisanal soit sans risques, aucun incident n'a été signalé à ce jour. D'ailleurs, beaucoup de familles et commerçants commencent à utiliser cette technique qui réduit les dépenses en carburant.



Un jeune de la ville d'Abéché explique avoir découvert ce procédé via un technicien, au cours d'une discussion. Avec une bouteille de gaz rechargée à 2000 Fcfa, le groupe peut fonctionner pendant une vingtaine de jours, à raison de cinq heures quotidiennement.



"Même pour une utilisation d'une semaine, c'est plus bénéfique que le carburant. Plusieurs familles se sont procurées ce système et ça fonctionne normalement", relève un usager séduit par la technique. Il est toutefois conseillé de s'adresser à un spécialiste pour éviter des désagréments.