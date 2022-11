Tchad : la 6ème édition du mois du livre et de la lecture lancée à Am-Timan

Institué par arrêté nº44 du 15 juin 2017, cet événement majeur est célébré chaque année. Le ''Mois du livre et de la lecture'' est un cadre qui permet de valoriser les livres et vise surtout à inciter la jeunesse à l'amour de la lecture.



C'est un moment d'échange et de partage d'expériences entre les acteurs de la chaine du livre qui sont entre autres : les auteurs, les éditeurs, les libraires, les bibliothécaires. Cette 6ème édition 2022 est organisée à Am-Timan en collaboration avec la Maison de culture et le Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC).



Le président du comité d'organisation, Laoumaye Laohoreu Noel, déclare qu'il est plus qu'important dans un monde en pleine mutation de s'intéresser à la lecture, base de toute connaissance. Il ajoute que c'est la plus grande et importante activité du CLAC autour du livre et de la lecture. Elle réunit pendant un mois tout l'écosystème du livre.



Pour Josué Wawé Alifa, délégué provincial en charge de la culture du Salamat, l'institution du mois du livre et de la lecture en 2017 est l'expression de la volonté politique des plus hautes autorités à encourager la lecture et la promotion de la production littéraire, source d'instruction, de développement et d'épanouissement d'une nation.



Selon le gouverneur du Salamat, ce ''Mois du livre'' vient à point nommé. « La 6è édition que nous commémorons cette année est placée sous le thème : ''Tous, lisons pour transcender nos différences''. Le choix de ce thème n'est pas le fruit du hasard », a-t-il précisé.



« Notre pays le Tchad est composé d'une mosaïque ethnique. Cette diversité culturelle est maladroitement exploitée surtout à des fins politiciennes pour engendrer les conflits inutiles. Pourtant, la diversité ethnique est une possibilité sinon une force de synergie d'action pour une nation respectable », fait savoir le gouverneur.



« Jeunes du Salamat, je vous invite à prendre activement part aux différentes activités planifiées pour la circonstance afin d'en tirer meilleur profit dans le sens du brassage, de la cohabitation pacifique, de la consolidation de la paix et du bon vivre ensemble dans une cité », conclut Abdoulaye Ibrahim Siam.



Le comité d'organisation a prévu pour tout le mois de novembre, des conférence-débats, des jeux concours ainsi que des cafés littéraire au CLAC et dans quelques lycées de la ville.