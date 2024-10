Tchad : la 8ème édition de formation en management des organisations sportives reçoit ses attestations

Le Comité Olympique et Sportif Tchadien (COST) a organisé ce jeudi 24 octobre 2024, au Musée National, une cérémonie de remise des attestations à 12 dirigeants des fédérations nationales et associations sportives.



Sur les 16 participants à cette formation en Cours Avancé en Management des Organisations Sportives (CAMS), seulement 12 d'entre eux ayant présenté régulièrement un cas d'études, ont eu droit à un parchemin. Les stagiaires devraient à chaque fin de chapitre, présenter des études de cas, où devront figurer les fondamentaux de leur organisation.



En effet, il faut préciser que dans le cadre de renforcement de capacités des fédérations nationales et associations sportives, le COST organise chaque année, les CAMS, avec l'appui de la Solidarité Olympique afin d'augmenter la capacité managériale des dirigeants des fédérations nationales et associations sportives.



Le CAMS est basé ainsi sur un canevas de six chapitres d'apprentissage à savoir : la structuration des organisations sportives, leur gestion, la gestion des ressources humaines, la gestion financière, et enfin la gestion marketing d'organisation des grands événements.



Le président du COST, Idriss Dokony Adiker, a après avoir félicité les impétrants, indiqué que ceux-ci auront désormais toutes les aptitudes suffisante et nécessaires, pour améliorer les performances de leurs structures. L'objectif global étant d'améliorer la gouvernance dans les structures sportives. Par ailleurs, après la remise des attestations de fin de formation à la 8ème promotion, le président du COST,



Idriss Dokony Adiker a également lancé officiellement les travaux de la 9ème promotion de formation en CAMS. Il a indiqué qu'avec le CAMS, le COST a relevé de nouveaux défis en matière de formation et de développement dans les ressources humaines.



« À cet égard, nous mettons en avant les valeurs olympiques et les principes d'une bonne administration financière et organisationnelle nécessaire pour le bon fonctionnement de nos organisations sportives », a-t-il souligné.