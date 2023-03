Tchad : la BEAC sensibilise sur l’authentification des nouveaux billets au Batha

L'Agence de la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC) d'Abéché a organisé une campagne de sensibilisation sur l'authentification des billets de la nouvelle gamme 2020.



Ce 16 mars à Ati, la cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la province, représentant le gouverneur.



Pour le chef de mission Nibe Romain, par ailleurs chef du service Emission monétaire à la BEAC d'Abéché, cette campagne de sensibilisation est organisée à l'intention des autorités administratives civiles et militaires, des commerçants, des chefs traditionnels et chefs de carré.



Il a pour objectif de connaître tous les signes de sécurité visibles et invisibles modernes, actuellement difficiles à reproduire par les faussaires, mais aussi de renforcer le principe désormais bien établi de l'homogénéité des signes qui caractérise l'intégration sous régional, et qui fait qu’aucun élément graphique de différenciation des États n'apparaît sur les billets.



Lançant la campagne de sensibilisation, le secrétaire général de la province, Abdelaziz Maï Mahamat, a indiqué que par la résolution N° 1 du 07 novembre 2022 du comité ministériel, le gouverneur de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale a autorisé la mise en circulation effective de la nouvelle gamme des billets BEAC 2020.



Ces billets ont cours légal et pouvoir libératoire sur toute l'étendue du territoire de l'ensemble des six pays de la CEMAC. Selon lui, jusqu'à présent, la population n'éprouve pas trop de difficultés pour son usage.



Mais il n'en demeure pas moins que quelques zones d'ombres persistantes alimentent encore les débats et confusions, parmi nombre de concitoyens. Quelques démonstrations de la gamme 2020, des signes de sécurité de la nouvelle gamme grand public et l'utilisation des pièces de 500 francs, ont été présentés par les panélistes.



Il a été programmé une campagne de masse qui se fera au marché moderne d'Ati, à l'intention des différents usagers.