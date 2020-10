Tchad : la CASCIDHO fait sa rentrée sociale

N'Djamena - La Coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'Homme (CASCIDHO) a fait samedi sa rentrée sociale 2020-2021.



Le coordonnateur national de la CASCIDHO, Mahamat Digadimbaye, a souligné que 2020 est une année difficile, triste et noire pour l'humanité entière, à cause notamment du coronavirus qui continue de faire des ravages et constitue un obstacle majeur dans la mise en œuvre du plan d'action annuel.



La CASCIDHO apporte son soutien et dit adhérer à la phase de révision du fichier électoral, préalable à l'organisation d'élections transparentes et crédibles.