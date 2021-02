Tchad : la CASCIDHO forme les femmes du Borkou et Tibesti sur le leadership

Le gouverneur de la province du Borkou, Ahmat Kardayo Hissein, a lancé samedi matin au centre de formation technique et professionnelle de Faya Largeau, les activités d'un atelier de formation initié par la Coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'Homme (CASCIDHO) à travers son projet intitulé "Action pour le leadership féminin au sein des institutions communales dans les provinces du Borkou et du Tibesti".



Cette action de la CASCIDHO s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement aux efforts entrepris par le gouvernement pour l'inclusion et l'autonomisation de la femme tchadienne dans les affaires publiques.



Le coordonnateur national de la CASCIDHO, Mahamat Digadimbaye, a situé sur le bienfondé de ces assises. Elles consistent à frayer le chemin pour l'implication entière de la femme des provinces du Borkou et Tibesti dans les affaires de l'État. "L'engagement commun est de mieux comprendre les causes de la sous représentation des femmes dans les instances publiques et favoriser leur participation, notamment en vue des futures échéances électorales communales", a-t-il déclaré.



Le gouverneur de la province du Borkou, Ahmat Kardayo Hissein, a affirmé qu'une telle initiative approfondie le concept de la démocratie.



Cette formation de deux jours est financée par le Fonds européen de développement, et mis en œuvre par la CASCIDHO, avec l'appui du Projet d'appui à la société civile (PASOC).